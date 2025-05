Cesano Maderno in rosa, oggi arriva il Giro d’Italia

Cesano Maderno (Mb) oggi accoglie l’arrivo della 18esima tappa del Giro d’Italia, in partenza da Morbegno. La carovana rosa attraverserà la provincia di Lecco per poi arrivare in Brianza: l’arrivo è previsto verso le 17.30. La città oggi è blindata. Le scuole sono chiuse.

La tappa prevede anche un circuito cittadino di circa 12km che verrà percorso due volte. Sono previste modifiche significative alla viabilità per consentire lo svolgimento della gara e garantire condizioni di sicurezza per tutti. I provvedimenti che saranno adottati riguarderanno soprattutto l’area più prossima al percorso, ma la circolazione sarà fortemente limitata in tutta in tutta la città.