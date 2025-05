Omicidio Vasilica Potincu, perquisita l’abitazione di un uomo

Potrebbero essere vicine a una svolta le indagini sull’omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne di origini romene, uccisa in un appartamento di via Stelvio a Legnano, in provincia di Milano, dove la donna, riceveva i clienti come escort. Stamani i carabinieri della compagnia di Legnano hanno perquisito l’abitazione di un conoscente della donna che potrebbe essere sentito oggi pomeriggio dal pm di Busto Arsizio Ciro Caramore che coordina le indagini.

La 35enne è stata ammazzata sabato sera con nove coltellate. Gli investigatori hanno analizzato i filmati delle telecamere poste nella zona e i sistemi elettronici per il controllo delle targhe e il cellulare della vittima. Sono stati sentiti anche i residenti nello stabile.

Le indagini si sono da subito concentrate nell’ambito della clientela che frequentava l’abitazione di via Stelvio.