Monza, riapre piazza Cambiaghi dopo la riqualificazione

A Monza da domani tornerà completamente disponibile la nuova piazza Cambiaghi, dopo i lavori di riqualificazione degli spazi, 6100 mq in tutto.

Sulla superficie già realizzata nei mesi scorsi in asfalto stampato è stata applicata la resina protettiva colorata insieme alle ultime verniciature necessarie a delimitare gli oltre 100 stalli per i veicoli che usufruiscono del parcheggio di superficie.

Da giovedì 29 maggio, dunque, torneranno in piazza le bancarelle del mercato alimentare, mentre l’area del parcheggio sarà disponibile dal pomeriggio stesso. A partire da sabato 31 maggio il mercato di piazza Cambiaghi tornerà a pieno regime con le bancarelle del settore alimentare e non alimentare.

Le finiture in programma, che terminano qualche giorno dopo rispetto al previsto a causa delle recenti piogge, concludono l’intervento complessivo di rifacimento della piazza iniziato il 25 giugno 2024 per il quale l’amministrazione ha investito un milione e 100 mila euro. Concluso con la segnaletica orizzontale anche il rifacimento della via C. Colombo di accesso alla piazza, realizzata con le medesime finiture.

Gli arredi degli spazi verdi, comprese le panchine “smart” sul lato destro dell’ingresso, in prossimità del fiume, erano state già collocate nelle scorse settimane.