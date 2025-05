Lo schiaffo di Brigitte

Di Fabio Massa

C’è questo video tra Macron, il presidente francese, e la moglie Brigitte. Pare che lei gli metta una mano in faccia proprio nel momento in cui si apre il portellone dell’aereo presidenziale, con tanto di telecamera che inquadra la scaletta. Lui se ne accorge, sorride piacione e saluta. Poi torna dentro a discutere con la moglie. Ora, fa tutto molto ridere, in verità. Come quando si vedono moglie e marito litigare in mezzo alla strada. Se non volano mazzate c’è quella piccola curiosità morbosa da paese. Come quando quel banchiere sputtanò la promessa sposa a Torino. Come quando Totti si separò da Hillary o viceversa, non ricordo. Che cosa vuol dire, politicamente? Niente. E allora perché la politica usa quello schiaffetto per attaccare Macron? Perché cerca scorciatoie, sempre e comunque. Esattamente come fa con la magistratura, con il gossip, con i servizi e i giornalisti deviati. Se invece di occuparsi delle mani di Brigitte ci occupassimo dei disastri della politica estera europea, avremmo fatto un grande passo avanti. Al netto di quanto può essere divertente vedere il presidente francese che litiga con sua moglie.