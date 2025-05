Da un passaggio alla vicina di casa e la violenta, arrestato 62enne a Verdellino (Bg)

Un uomo di 62 anni è stato arrestato nei giorni scorso per aver violentato una giovane vicina di casa poco più che maggiorenne. la violenza risalirebbe al primo maggio scorso ma erano mesi che l’uomo perseguitava la vittima fino a quando le ha offerto un passaggio in auto, l’ha portata in un luogo appartato del comune di Verdellino (Bg) e, secondo l’accusa dei carabinieri, l’ha violentata. Dopo la violenza sessuale, la giovane si è confidata con un’amica ed è stata poi accompagnata dai genitori alla caserma di Verdello per sporgere denuncia. Nei giorni precedenti l’arresto, il 62enne è stato nuovamente visto aggirarsi nell’area condominiale nel tentativo, probabilmente, di avvicinare nuovamente la giovane, che era però in compagnia dei familiari. A fronte del quadro probatorio raccolto, la procura – fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Bergamo in una nota – ha richiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare in carcere per l’uomo.