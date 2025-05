Cirio “Ceo di Stellantis italiano buona notizia, impegni da mantenere”

TORINO (ITALPRESS) – “Gli faccio gli auguri di buon lavoro, oggi mi sono congratulato con lui direttamente via messaggio, non soltanto per rappresentargli le congratulazioni da parte della Regione, ma anche per dare la disponibilità a continuare a lavorare insieme e soprattutto darci appuntamento a breve per un primo incontro. La scelta di Filosa ha caratteristiche che io vedo con favore, che sono quelle legate innanzitutto al fatto che è italiano, Stellantis non è più solamente italiana e quindi non era automatico”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato la nomina del nuovo Ceo di Stellantis, a margine dell’evento “Il Piemonte e l’Europa: insieme per l’innovazione e l’alta formazione nello sport” organizzato al Castello del Valentino di Torino. “Noi abbiamo assistito a un cambio di passo importante di Stellantis, anche nei rapporti col Paese e con il territorio, con l’arrivo dell’ingegner Imparato. Ci è stato presentato un piano industriale che prevede investimenti importanti, nuovi modelli, nuove produzioni e questo vuol dire garanzia di occupazione per il nostro Piemonte e in particolare per lo stabilimento di Mirafiori – ha aggiunto Cirio – Quindi un amministratore delegato che si radichi nella continuità ci dà garanzie sul mantenimento degli impegni che sono stati assunti. Guardiamo con fiducia ma anche con molta attenzione, pronti a fare sempre la nostra parte con impegno.

xn3/trl/mca3

(ITALPRESS)