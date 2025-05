Champions, la protesta degli ultras dell’Inter per i biglietti

Diverse centinaia di tifosi dei gruppi ultras dell’Inter si sono riunite sotto la sede del club nerazzurro a Milano ieri pomeriggio per protestare contro le modalità di vendita dei biglietti per la finale di Champions League del prossimo 31 maggio contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera.

“Inter, mani legate? Ma a sponsor, parenti e agenzie i biglietti li date”, recita il primo dei due striscioni che i tifosi hanno srotolato davanti alla sede, con cori e fumogeni, sotto il controllo delle forze dell’ordine schierate. “6 maggio: ‘il vostro sostegno è fondamentale. Poi ci lasciate a casa in finale. Questa ce la dovete spiegare”, si legge nel secondo striscione. “La situazione è questa: da una parte la società e dall’altra parte l’autorità ci stanno mettendo nelle condizioni di non andare a Monaco a tifare la squadra. Non è mai successo da nessuna parte ma questo è quello che vogliono. Facciamogli sentire chi ama veramente l’Inter”, hanno spiegato i rappresentanti del tifo. Parole a cui sono seguiti diversi cori: “Noi vogliamo solo tifare” e “Noi abbiamo l’Inter nel cuore”, con la richiesta inoltre di incontrare la società.

“Siamo rimasti tutti senza biglietti, in tanti pur avendone diritto. Le agenzie e i bagarini hanno biglietti in mano e li rivendono a 4000 euro e noi siamo senza. Poi danno dei bagarini a quelli della curva”. Così uno degli storici leader della Curva Nord dell’Inter, Franco Caravita, ha spiegato la posizione del tifo organizzato nerazzurro durante la protesta sotto la sede del club.