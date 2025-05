Agenti immobiliari, Bitonci “Lavoriamo a decreto ministeriale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il DDL Concorrenza è in fase di predisposizione, penso che andrà in Consiglio dei ministri entro 15 giorni”, ha affermato il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci, intervenuto al Consiglio Nazionale Fiaip. “Stiamo lavorando a un decreto ministeriale per quanto riguarda la regolamentazione dell’esercizio e dell’accesso alla professione”, ha aggiunto parlando della formazione degli agenti immobiliari tenendo in considerazione la tutela del venditore e del cliente: “Più è professionale l’attività più si va verso una responsabilizzazione del ruolo”. “A brevissimo Unioncamere dovrebbe fare una circolare esplicativa sull’assoluta compatibilità tra le due professioni”, ha spiegato Bitonci parlando della possibilità di conciliare il lavoro dell’agente immobiliare con quello di amministratore di condominio.

