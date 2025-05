Sport e solidarietà protagonisti assoluti della quarta edizione del Memorial Chignoli

Si è chiusa presso il Centro Sportivo Eracle di Casnate con Bernate, la quarta edizione del Memorial Franco Chignoli, torneo internazionale FIGC riservato alla categoria Pulcini 2014, nato in memoria di Franco Chignoli e promosso con passione dal figlio Olivier Chignoli, fondatore di DiCOmo Srl e presidente del Milan Club Cernobbio.

In due giornate all’insegna del divertimento, del fair play e della solidarietà, dodici squadre professionistiche – otto italiane e quattro internazionali – si sono sfidate in un girone unico, dando vita a un evento che ha saputo unire internazionalità, valori sportivi e senso di comunità. Le squadre partecipanti: A.C. Milan, A.S. Roma, F.C. Juventus, F.C. Inter, F.C. Torino, Atalanta B.C., Empoli F.C., Como 1907, insieme a Olympique de Marseille, F.C. Bayern München, F.C. Schalke 04 e Leeds United F.C., hanno rappresentato il meglio del calcio giovanile europeo. La manifestazione, coordinata dall’Eracle Sport FC sotto la direzione tecnica del Campione del Mondo Gianluca Zambrotta, è diventata ormai un riferimento tra i tornei giovanili internazionali, distinguendosi per la qualità sportiva e la missione benefica. Un torneo che unisce: per sport e per solidarietà. Il Memorial si è confermato molto più che un evento sportivo: è stato un momento di unità, passione e sostegno, capace di mobilitare centinaia di famiglie, volontari e supporter, tutti uniti per una causa benefica. L’edizione 2025 ha sostenuto le cosiddette “Sette Sorelle”, sette associazioni impegnate in ambito sanitario, sociale e umanitario. Hôpital Pitié-Salpêtrière (Parigi), Azzurrini Academy di Gianluca Zambrotta, Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, Paolo Rossi Foundation, Agorà 97, Associazione Amici per il Centrafrica, SOStegno 70.

L’animo internazionale di questa edizione del Memorial è legato ancor più alla Paolo Rossi Foundation in occasione della mostra in memoria del campione del mondo di calcio Paolo Rossi in esposizione presso le Nazioni Unite a New York, che si terrà dal 28 maggio al 6 giugno 2025.

L’obiettivo ambizioso di superare i 17.500 euro raccolti nella scorsa edizione e raggiungere i 60.000 euro complessivi in quattro anni di attività è stato raggiunto, consolidando una raccolta di 22.750 euro. A impreziosire l’evento, la partecipazione di numerosi testimonial del mondo del calcio e dello spettacolo: da Gianluca Zambrotta a Giuseppe Bergomi, da Massimo Ambrosini a Simon Kjaer, Antonio Cabrini insieme a Filippo Galli, Pietro Vierchowod, la madrina della Fondazione Francesca Rava, Martina Colombari, l’ex pallavolista Giacomo Sintini, il campione di sci nautico Daniele Cassioli, insieme a Mariachiara Rossi, Luca Serafini, Tiziano Crudeli e tanti altri.

Il valore delle istituzioni

Fondamentale è stata anche la presenza, il sostegno e la vicinanza di importanti rappresentanti istituzionali, che hanno voluto testimoniare il valore civico e sociale del Memorial: Regione Lombardia, Comune di Casnate con Bernate e Comune di Como. Domenica: giornata conclusiva e fasi finali Domenica 25 maggio, giornata dedicata alle fasi finali del torneo, si è svolta all’insegna della massima intensità agonistica e sportiva. Ad aggiudicarsi l’ambito Trofeo Franco Chignoli e a trionfare sul campo è stato l’Olympique de Marseille, al primo trionfo nel torneo. La finale si è conclusa sullo zero a zero nei tempi regolamentari. Ai rigori l’Olympique de Marseille ha trionfato 5 a 3. Sul podio in seconda posizione i campioni uscenti A.C. Milan e terza classificata F.C. Schalke 04 seguite da F.C. Juventus, Empoli F.C., F.C. Bayern München, F.C. Torino, Atalanta B.C., F.C. Inter, Como 1907, A.S. Roma, Leeds United F.C.

Premi individuali

Durante la cerimonia conclusiva, sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali per i migliori protagonisti del torneo:

– Miglior portiere: Aylan Belouche (Olympique de Marseille)

– Miglior giocatore: Christian Sartori (A.C. Milan)

– Capocannoniere: Kouyaté Mory (F.C. Juventus)

4 Memorial Franco Chignoli 1 di 17

Nel torneo, accanto alla competizione, ha prevalso lo spirito di condivisione, il rispetto reciproco tra squadre, la gioia dei bambini e la partecipazione calorosa di allenatori, famiglie e volontari. Una vera festa del calcio giovanile, che ha reso protagonista non solo il talento in campo, ma anche i valori umani fuori dal rettangolo di gioco. Uno sguardo al futuro Il Memorial Franco Chignoli continua a crescere, puntando a diventare uno degli eventi più significativi del calcio giovanile europeo. La famiglia Chignoli e gli organizzatori rinnovano il loro impegno, pronti a dare ancora di più nelle prossime edizioni. Grazie a tutte le squadre, alle famiglie, alle istituzioni, agli sponsor e ai volontari: il successo del Memorial è frutto di un gioco di squadra dentro e fuori dal campo. Appuntamento al 2026!