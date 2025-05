Richard Gere a Milano per il film sul Dalai Lama

L’attore Richard Gere ieri sera a Milano per partecipare alla proiezione in anteprima italiana del film “La saggezza della felicità (Wisdom of Happiness)”, un ritratto del Dalai Lama, di cui è produttore esecutivo. Sono 600 i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un posto al cinema Anteo per la proiezione, che chiude la tre giorni di Vesak 2025, la più importante festività buddhista dell’anno, che l’Unione Buddhista Italiana ha celebrato alla Fabbrica del Vapore. Gere è impegnato da anni nella causa tibetana. Insieme a lui a dialogare anche Jetsun Pema, sorella del XIV Dalai Lama e già presidente di Tibetan Children’s Villages.

“È il momento di essere coraggiosi, di agire con grazia, di attingere al nostro potere e alla nostra abilità – ha detto Gere -, perché siamo in un momento oscuro del mondo e dobbiamo alzarci, agire con amore e compassione e chiarezza e dire un secco no, io non voglio accettare il mondo così come è. Non mi sacrificherò a questa violenza”.

L’attore ha chiesto un applauso per Gaza, al termine della proiezione. “Vorrei dire una cosa su Gaza, io e mia moglie abbiamo parlato della situazione di Gaza tutto il giorno, fate un applauso”, ha detto al pubblico.

“Io sono americano e adesso nel mio Paese ci troviamo un leader che ha un basso livello di intelligenza emotiva, per dire la cosa meno importante” ha detto Gere parlando di Donald Trump. “Quindi è importante creare una cultura dove ci troviamo onesti, una società che rifletta amore e compassione perché non siamo isole ma siamo interconnessi”, ha concluso