Giovane falco del Pirellone si perde in hotel di Milano

Uno dei tre giovani falchi pellegrini, nati quest’anno dalla coppia Gio&Giulia che nidifica sul Pirellone, è stato ritrovato ieri nel tardo pomeriggio nei pressi dell’entrata dell’Hotel Duo Milano Porta Nuova di via Cardano. Gli esperti delle Guardie Venatorie Volontarie del WWF di Milano, avvertiti dal personale dell’albergo, hanno preso in custodia il volatile dopo averlo identificato dall’anello posto sulle zampe. Olimpia – questo il nome del giovane falco femmina – avrebbe sbagliato strada nel corso di uno dei primi ‘esperimenti’ di volo. “La giovane falco pellegrino era in buone condizioni, senza segni di traumi e decisamente vitale. – ha detto Filippo Bamberghi, coordinatore del Nucleo Guardie – In questi giorni i giovani falchi sperimentano i primi voli. Proprio domenica scorsa un altro giovane falco erano stato trovato, oramai morto, ai piedi del Pirellone. I primi voli sono i momenti più pericolosi per i giovani, soprattutto in un contesto urbano, con il rischio di collisioni con gli edifici e le linee elettriche”. Sul posto è intervenuto anche il veterinario dell’Ats e, al termine di un’approfondita visita, il falco è stato portato presso la Clinica Veterinaria dell’Enpa Milano. Con tutta probabilità Olimpia verrà riportata domani in cima al Pirellone dove potrà ricominciare la sua vita in libertà.