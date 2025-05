Omicidio a Legnano, donna trovata morta con un coltello nella schiena

Una donna di 35 anni, di origini romene, è stata trovata morta con un coltello nella schiena in una casa a Legnano nel Milanese. L’assassino sarebbe in fuga. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono giunti sul posto e stanno effettuando i rilievi.

La donna, che viveva in una palazzina anni ’70 di via Stelvio, è stata trovata morta dalla vicina di casa che, vedendo la porta di casa sua aperta, è entrata e ha dato l’allarme. La zona è stata blindata per permettere agli investigatori, i carabinieri della compagnia di Legnano e quelli del Nucleo Investigativo di Milano, unitamente alla Squadra Rilievi, di operare per raccogliere ogni traccia possibile a ricostruire l’accaduto. Il cellulare della vittima potrebbe aver già fornito qualche traccia sui suoi ultimi contatti.