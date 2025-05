Gaza, un lenzuolo bianco anche sulla facciata di Palazzo Marino

Lenzuoli bianchi in tutta Italia, sabato, per la campagna “50.000 sudari per Gaza“, per accendere i riflettori su quanto sta accadendo nei territori palestinesi. Un lenzuolo bianco è apparso anche sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.

L’obiettivo è chiedere la fine dei bombardamenti e l’ingresso di generi alimentari e umanitari nella Striscia oltre che “stimolare la riflessione e la partecipazione della cittadinanza rispetto al dramma umanitario in corso”, spiega il Comune.

Il sindaco Beppe Sala ha difeso la scelta di aderire alla campagna. “Quello che sta facendo Netanyahu a Gaza è intollerabile e tutte le nostre coscienze si devono ribellare – ha detto – Ognuno deve fare la sua parte, noi cercheremo di fare la nostra”. “Non è solo una questione politica ma è veramente ormai impensabile che ognuno di noi – ha aggiunto -, non cerchi di fare qualcosa per quello che succede nel mondo e a Gaza. Il disorientamento nasce dal fatto che vediamo governi che ormai non riusciamo non solo più a capire, o forse li capiamo benissimo, ma che non finiscono mai di sorprenderci nel male che fanno”. Una scelta non gradita alla comunità ebraica. “Con questa iniziativa dei ’50mila sudari per Gaza‘ registro che Sala non vuole più essere il sindaco di tutti, ma solo di una parte della città” scrive in una nota il direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano Davide Romano. “Il Palazzo del Comune non era disponibile per essere illuminato e ricordare i due bimbi israeliani rapiti e uccisi da Hamas, e ora che lo chiede qualcun altro… – aggiunge -, voilà le regole si cambiano”.