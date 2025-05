Ferri nuovo questore di Monza, già condannato per il G8 di Genova

Dal 1° giugno, Filippo Ferri sarà il nuovo questore di Monza, subentrando a Salvatore Barilaro, che andrà a dirigere la questura di Pisa. Ferri, attualmente dirigente della Polizia ferroviaria di Milano, vanta una lunga carriera nelle forze dell’ordine. Il nuovo questore fu coinvolto nelle vicende del G8 di Genova e fu condannato in via definitiva per falso aggravato in relazione ai fatti della scuola Diaz, che gli costò un’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.