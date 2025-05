Napoli campione d’Italia, città in festa fino all’alba

NAPOLI (ITALPRESS) – Lunga notte di festeggiamenti a Napoli dopo la vittoria sul Cagliari che ha regalato alla squadra partenopea il suo quarto scudetto. Per le strade del centro storico i primi ritrovi di chi ha visto la partita a casa o nei locali, traffico in tilt e caroselli di auto e scooter praticamente in ogni zona. Sul lungomare lo scenario non è molto diverso e un “Pulcinella” misterioso sventola la bandiera in piedi su un muretto fronte Castel dell’Ovo galvanizzando ancora di più la folla festante.

