Danneggiò i murales di Segre e Bruck, denunciato

Un trentacinquenne peruviano è stato denunciato dagli agenti della Digos di Milano per aver danneggiato dei murales realizzati in via Michele Amari dal noto street artist alexsandro Palombo raffiguranti Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano. Il reato è di danneggiamento con finalità discriminatorie. I danneggiamenti erano avvenuti nel febbraio di quest’anno.

Nella prima opera, che riporta la scritta in tedesco “ARBEIT MACHT FREI” e ritrae la scrittrice ungherese Edith Bruck, era stata strappata la parte con la bandiera israeliana e, in un altro episodio, la parte superiore del ritratto. L’altra opera, dove è riprodotta la scritta “ANTI SEMITISM IS EVERYWHERE” e la figura di Papa Francesco, nella versione Simpson, insieme a Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano, è stata danneggiata la stella di David riportata sulle figure di Bruck, Segre e Modiano

L’indagine sviluppata dagli agenti della sezione investigativa della Digos della Questura di Milano, anche a seguito di altri episodi di danneggiamento di opere dello stesso artista, con molteplici servizi di osservazione e con meticolose analisi di video registrati da telecamere pubbliche, ha permesso di indentificare il 35enne.