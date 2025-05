Roma-Beirut, un tavolo tecnico per l’agricoltura

ROMA (ITALPRESS) – Intensificare il commercio bilaterale, con particolare attenzione all’accesso dei prodotti libanesi ai mercati europei. Questo l’obiettivo dell’incontro a Roma tra il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e l’omologo libanese Nizar Hani. E’ stata confermata la volontà unanime di rafforzare i legami nel settore agricolo. In tale contesto, è stata concordata l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto, incaricato di approfondire le principali questioni emerse durante l’incontro. È emersa l’importanza dello scambio di competenze e della formazione tecnico scientifica per potenziare le filiere, insieme alla necessità di favorire sostenibilità e innovazione nel comparto agroalimentare. Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e alla tutela della qualità dei prodotti, nonché alla cooperazione fitosanitaria per la gestione delle emergenze sanitarie che possono minacciare le colture.

gsl