METALLICA “in-the-round” allo Stadio di Bologna a Giugno 2026

I METALLICA annunciano il loro ritorno in Italia, a Bologna, per un evento spettacolare che vedrà sullo stesso palco anche i death metaller francesi GOJIRA e l’hardcore punk americano dei Knocked Loose in apertura.

METALLICA

M72 WORLD TOUR

UNICA DATA ITALIANA

Mercoledì 3 GIUGNO 2026 @ Stadio Dall’Ara –

OPENING ACT: GOJIRA + KNOCKED LOOSE

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario all’acquisto dei biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 28 maggio fino alle ore 10:00 di venerdì 30 maggio. Maggiori informazioni su http://www.priceless.com/music.

Da giovedì 29 maggio alle ore 10:00 i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla pre sale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La prevendita generale sarà aperta dalle ore 10:00 di venerdì 30 MAGGIO sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Con all’attivo 4 milioni di spettatori in tutto il mondo tra il 2023 e il 2024, i Metallica si preparano a fare ritorno in grande stile in Europa nel 2026 con 16 nuovi concerti. Un’occasione unica per riascoltare dal vivo le canzoni che hanno fatto la storia della band e del metal, insieme ai brani di “72 Seasons” (2023), il loro ultimo album, dodicesimo capitolo da studio.

Anche nel 2026 il tour manterrà la formula dei No Repeat Weekends, due date nella stessa città ciascuna caratterizzata da setlist completamente differenti e diversi opening act. Tra le tappe europee più attese: Francoforte, Dublino, Budapest e Londra. Non solo! Il tour porterà in scena il gigantesco palco circolare “in-the-round” con pit centrale riservato all’accesso del pubblico: questa produzione verrà allestita per i live di Atene, Bucarest, Zurigo, Berlino, Glasgow, Cardiff e anche nella nostra Bologna!

Acclamato dalla critica internazionale – Billboard lo definisce “un’esperienza assolutamente travolgente”, Metal Hammer lo considera “epico senza mezze misure”, Kerrang! lo celebra come “trionfale” – l’M72 World Tour è tra i più ambiziosi e spettacolari della carriera dei Metallica.

Come da tradizione, una parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluta a supporto di realtà benefiche locali grazie alla fondazione All Within My Hands, creata dalla band nel 2017. La fondazione ha già raccolto negli anni oltre 20 milioni di dollari destinati a programmi contro l’insicurezza alimentare, percorsi di formazione tecnica e interventi di emergenza in tutto il mondo.

Once you have seen it, you’ll never be the same…

I Metallica – fondati da James Hetfield e Lars Ulrich nel 1981 – restano i re indiscussi dei “Big Four” del thrash metal, accanto a Slayer, Megadeth ed Anthrax. Hanno vinto ben 9 Grammy Award e piazzato 5 album consecutivi direttamente al 1° posto nella Billboard 200. Con più di 100 milioni di dischi venduti – di cui 60 milioni nei soli Stati Uniti d’America – il quartetto della Bay Area di Frisco è annoverato come una delle formazioni di maggior successo nella storia dell’heavy metal e del rock contemporaneo.