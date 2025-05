Oggi e domani, 22 e 23 maggio,, per il terzo anno di fila torna Le Parole del Pane Festival, la due giorni fra cibo e cultura organizzata da Fondazione IBVA nei suoi spazi in via Santa Croce 15 a Milano, in zona p.ta Ticinese, proprio all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio. Un festival che anche quest’anno si rinnova mantenendosi però fedele al suo intento iniziale: quello di parlare non di pane, ma oltre il pane, ossia dei temi che questo alimento nobile, umile, simbolico, interseca. Migrazioni, disuguaglianze, marginalità, accoglienza, solidarietà, tutti temi con cui IBVA da sempre lavora, e che saranno al centro degli appuntamenti di questa nuova edizione del Festival.

Quattro le parole scelte per il 2025: DISUGUAGLIANZE, BORDI, MUTAMENTI, MARGINALITÀ. Parole che come sempre saranno sviluppate sul palco del Festival attraverso diverse modalità e grazie al contributo di grandi nomi della cultura, del teatro, dell’impegno civile. Workshop, talk, cibo, musica, spettacoli e una grossa novità: una mostra!

Una mostra fotografica, allestita open air su via Santa Croce, fruibile da chiunque dal 22 maggio al 25 giugno. Un’esposizione curata da Denis Curti con i migliori di scatti di UNEQUAL SCENES, progetto di Johnny Miller, fotografo statunitense, maestro di drone technology, che da anni gira il mondo con l’obiettivo di rappresentare le disuguaglianze a livello globale. Foto dal fortissimo impatto visivo, quelle di Miller, oltre che emotivo, che offrono allo spettatore un punto di osservazione nuovo su un tema antico, quello della disuguaglianza, appunto. Una mostra che è anche un atto civile di Fondazione IBVA, perseguito con l’obiettivo di trasformare una via del centro di Milano – area fra le più ricche e costose d’Italia – in una via della solidarietà, in cui fare i conti con le contraddizioni del nostro tempo.

Proprio con il talk d’inaugurazione della mostra – alla presenza dello stesso Johnny Miller e Denis Curti, e poi di Seble Woldeghiorghis (strategic consultant di Triennale), Guido Borsani (presidente di Fondazione Deloitte) e Luna Esposito (creator di Will Media, partner dell’evento) – si aprirà questa nuova edizione del festival, il 22 maggio alle 18:30. Poco prima, alle 17:00 ci sarà ci sarà il primo dei due workshop corali del pane organizzati grazie alla collaborazione con PAU – Panificatori Agricoli Urbani e Madre Project, un laboratorio dedicato al batbout berbero-marocchino a cura di Mohamed Assila (Panificio Longoni); mentre alle 19:30 è previsto l’aperitivo conviviale preparato nella cucina sociale di IBVA, Panificando Kitchen, accompagnato dalla selezione musicale raffinata e coinvolgente di Missin Red. A chiudere la prima giornata lo spettacolo multimediale IL SECOLO È MOBILE di Gabriele Del Grande, un viaggio per immagini e parole tra la storia e il futuro delle migrazioni in Europa.

La seconda giornata – 23 maggio – si apre alle 17 con un nuovo workshop corale del pane, questa volta, protagonista, il pão de queijo brasiliano, a cura di Daleska Alkantara. A seguire, alle 18:30 il talk EUROPA. IDENTITÀ. TRASFORMAZIONE. con l’Onorevole e Sindaco di Riace Mimmo Lucano, il giornalista Nello Scavo, la docente dell’Università Cattolica Chiara Giaccardi e la giornalista Leila Belhadj Mohamed. Un talk sull’Europa che è stata finora e sull’Europa che sarà, con tanti interrogativi, ma anche con qualche certezza e forse, per questo, ancora più necessario. Alle 19:30 nuovo aperitivo conviviale con nuove ricette targate Panificando Kitchen e nuovo set di Missin Red. Alle 21 la chiusura con Ascanio Celestini e il suo ultimo spettacolo STORIE DI POVERI CRISTI, tratto dall’omonimo libro appena edito da Einaudi. Un intenso affresco di personaggi e destini, raccontati da una delle voci più potenti e apprezzate del teatro di narrazione in Italia, che ci parla dei prodigi della solidarietà tra gli umili che animano i margini delle nostre metropoli.

Questo è Le parole del Pane 2025, due giorni preziosi possibili anche grazie al patrocinio del Comune di Milano e Milano Food Policy. Un momento collettivo in cui ridare diritto di parola a ciò che è umile, comune, condivisibile, in una parola: essenziale. Come lo è il pane. Ma anche come lo è ciò a cui il pane rimanda: l’incontro, l’altro, la convivenza, la convivialità, la terra, la pace.

L’ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione consigliata. Tutte le info su www.ibva.it.