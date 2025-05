“Israeliani sionisti non sono benvoluti qua”, cartello in ebraico in un negozio di Milano

La notizia del cartello in ebraico con la scritta ‘Israeliani sionisti non sono benvoluti qua‘, appeso dalla titolare di una merceria di via Statuto sulla porta d’ingresso del negozio e poi rimosso, e di cui ha dato notizia Roberto Della Rocca, membro della Camera di commercio israelo-italiana, ha suscitato un coro bipartisan di condanna e di accuse di antisemitismo. “Se la negoziante di Milano che espone un cartello (in ebraico) per cacciare gli ebrei dal suo negozio o gli attentatori di Washington che hanno ucciso due persone, pensano che il vario (ma certo) grado di immoralità e di illegalità dei loro gesti venga meno a causa di quello che sta accadendo a Gaza, si sbagliano di grosso. Sempre di antisemitismo si tratta”, ha scritto su X il senatore Ivan Scalfarotto, responsabile esteri di Italia Viva. Per il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, che esprime solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica ” Milano, negli ultimi anni è diventata la città più antisemita d’Italia e chiedo che le istituzioni cittadine, a cominciare dal sindaco Sala, condannino fermamente questo grave gesto”. “Esporre quel cartello è profondamente sbagliato. – ha commentato il verde Carlo Monguzzi – Ho partecipato a tutte le 70 manifestazioni per la pace e la libertà in Palestina e sono convinto che Netaniahu sia un criminale che deve cadere al più presto ma non confondiamo Netaniahu col popolo ebreo, dobbiamo convincere i cittadini di Israele e non isolarli. Quel cartello evoca orrori del passato che mettono i brividi al solo pensarli e che dobbiamo seppellire definitivamente”. “La situazione è andata fuori controllo e la società e le istituzioni devono dare una risposta. – dichiara il consigliere comunale di Azione Daniele Nahum – Serve una grande mobilitazione nazionale contro l’antisemitismo. L’attentato terroristico avvenuto negli Stati Uniti al grido di ‘Palestina libera’ potrebbe benissimo replicarsi anche in Italia: questo clima di tensione, che ha ormai sdoganato l’utilizzo di termini che fomentano l’odio antiebraico, porta poi ad appendere in un negozio di Milano un cartello con scritto ‘vietato l’ingresso agli israeliani e ai sionisti”. L’appello alla mobilitazione di Nahum è stato raccolto da Deborah Giovanati, consigliera comunale di Forza Italia: “Condivido la necessità di una grande mobilitazione nazionale contro l’antisemitismo. La memoria non è solo un dovere nei confronti del passato, ma una responsabilità attuale e collettiva. Come rappresentanti istituzionali di Milano, città della Resistenza e della Memoria, non possiamo restare in silenzio. Dobbiamo parlare, condannare ogni forma di antisemitismo e agire con fermezza”.