Fondazione Cieli Azzurri lancia la raccolta fondi per “Illumina la cura”

Il cielo di Milano si colora di azzurro e si illumina di solidarietà. Con una speciale serata tenutasi presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, è stata lanciata ufficialmente la raccolta fondi promossa dalla Fondazione Cieli Azzurri per il progetto Illumina la cura: un’iniziativa che trasformerà il Blocco Operatorio del Nuovo Ospedale Policlinico di Milano in un ambiente accogliente e studiato su misura per le esigenze di donne e bambini. La Fondazione Cieli Azzurri, organizzazione senza scopo di lucro con una solida storia trentennale di sostegno alla chirurgia pediatrica e neonatale, fedele alla sua missione, supporterà parte dei lavori di costruzione e di completamento di un’area chirurgica posta all’interno del Nuovo Ospedale Policlinico di Milano. Immaginate sale operatorie dove la fredda impersonalità lasci spazio a un ambiente caldo e rassicurante, ispirato alla serenità della natura. Guidata dalla visione del Professor Ernesto Leva, Illumina la cura prevede la realizzazione di nuove sale dedicate a donne e bambini, dove luce, colore e suoni armoniosi possano contribuire a un’esperienza di cura più umana e positiva. Un passo avanti concreto verso un modello di assistenza che mette al centro il benessere a 360 gradi, con l’ambizione di diventare un esempio replicabile anche in altre realtà sanitarie.

Queste le parole di Giovanni Cellerino, Presidente della Fondazione Cieli Azzurri: «Nel solco di una radicata storia di impegno al fianco dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la Fondazione Cieli Azzurri inaugura con il progetto Illumina la cura un’importante raccolta fondi, con l’obiettivo di plasmare un futuro di prossimità e di speranza per donne, bambini e le loro famiglie. Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di tre sale dedicate alla chirurgia pediatrica, cinque alla ginecologia e tre all’ostetricia, ambienti interamente pensati per il benessere dei pazienti durante i più delicati momenti chirurgici. Un ringraziamento di cuore va a tutti i donatori che, con il loro sostegno, rendono possibile questa fondamentale opera di umanizzazione della medicina, segnando un primo passo in questa direzione nella nostra città di Milano».

«Il progetto Illumina la cura ha lo scopo di rendere l’esperienza emotivamente intensa di sala operatoria per bambini e donne con problematiche ginecologiche il meno impattante possibile. Percorsi a misura di bambino e di donna attraverso l’utilizzo di immagini, suoni e luci è ciò che ha guidato questo progetto verso un blocco operatorio prevalentemente dedicato alla donna, ai bambini ed alle loro famiglie» – è il commento di Ernesto Leva, Direttore della S.C. di Chirurgia Pediatrica e dell’Area Materno Infantile della Fondazione Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico. I lavori saranno completati per la consegna del Nuovo Policlinico, prevista per il mese di novembre 2025.

IL PROGETTO ILLUMINA LA CURA

Ogni anno, migliaia di donne e bambini affrontano interventi chirurgici in ambienti spesso freddi e impersonali. Studi scientifici dimostrano che il colore, la luce e l’atmosfera di un luogo influenzano significativamente il benessere psicofisico dei pazienti, riducendo stress, ansia e tempi di recupero. Illumina la cura prevede l’installazione di dispositivi e l’uso della domotica per riprodurre immagini ed ambienti sulle pareti, oltre alla parte sonora con una acustica di suoni dedicati ai vari ambienti. L’erigendo Blocco Operatorio del Nuovo Policlinico di Milano diventerà un ambiente dedicato attraverso luci, colori, ambientazioni e includerà tre sale interamente dedicate al bambino chirurgico, cinque sale per la donna

ginecologica e tre sale per la cura ostetrica chirurgica della gravida. Il progetto trae ispirazione dalla natura, per influenzare la percezione di benessere degli ambienti ospedalieri. Benessere psicologico e fisico migliorato per pazienti e familiari, grazie ad “ancore visive” che ispirano calma e serenità e richiamano i colori della natura. Personale medico più motivato e sereno, grazie a un ambiente armonioso e spazi che vivono di graduali movimenti cromatici del colore. Un modello innovativo di chirurgia e assistenza umanizzata, replicabile in altre strutture.

UN CUORE DI LUCE PER LA CURA: COME SOSTENERE IL PROGETTO

Per rendere realtà questa visione di un ambiente ospedaliero più accogliente e terapeutico, la Fondazione Cieli Azzurri lancia una campagna di raccolta fondi. L’obiettivo è sostenere i lavori di costruzione e di completamento dell’area chirurgica interessata dal progetto Illumina la cura all’interno del Nuovo Ospedale Policlinico di Milano.

È possibile contribuire al progetto Illumina la cura attraverso diverse modalità:

• Donazione online: Visita il sito web della Fondazione Cieli Azzurri www.fondazionecieliazzurri.it.

• Bonifico bancario: Intestato a Fondazione Cieli Azzurri ETS, IBAN IT24K0623001616000015186685,

causale “Illumina la cura”.

UN GRAZIE SPECIALE A CHI HA GIÀ SCELTO DI ILLUMINARE IL FUTURO

La Fondazione Cieli Azzurri esprime la propria profonda gratitudine a tutti coloro che hanno già dimostrato il proprio sostegno, tra cui ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale ODV, Famiglia Cremaschi, Dils – azienda leader nel real estate in Europa, Gruppo FNM, Generalfinance S.p.A. e La Collina dei Ciliegi S.r.l, Famiglia Lercari, Guglielmo Maisto, Famiglia Moratti, Famiglia Omini e l’imprenditore Stefano Percassi. Il loro contributo iniziale è fondamentale per accendere la luce su questo importante progetto e illuminare di azzurro e di speranza il cielo di Milano. Scegli di donare per Illumina la cura e scopri tutte le attività della Fondazione Cieli Azzurri sul sito ufficiale Fondazionecieliazzurri.it

FONDAZIONE CIELI AZZURRI

Fondazione Cieli Azzurri è una organizzazione senza scopo di lucro che nasce dalla trasformazione della Associazione Cieli Azzurri – Amici della Chirurgia Pediatrica fondata nel 1993 e che per più di 30 anni ha sostenuto progetti dedicati ai bambini ed alle donne particolarmente nel mondo della chirurgia pediatrica. Da tale esperienza ha mantenuto lo spirito di dedizione alla chirurgia pediatrica dandosi una veste nuova di Fondazione, volta prevalentemente a sostenere le attività di chirurgia neonatale pediatrica del Policlinico di Milano dove gli sforzi si concentrano soprattutto sul mondo della chirurgia pediatrica e neonatale in senso generale, anche con progetti internazionali. Il nostro obiettivo è quello di assistere i professionisti operanti in questo campo, nonché i piccoli pazienti coinvolti e le loro famiglie. La grande complessità del campo della chirurgia pediatrica e neonatale fa sì che i nostri interventi assumano varie sfaccettature, per poter avere il miglior impatto possibile sia come sostegno alle attività del personale sanitario, sia nella realizzazione di infrastrutture dove questo personale opera. Non ultimo, la Fondazione Cieli Azzurri sostiene tutte quelle attività, nazionali o internazionali, che possano portare ad un miglioramento delle cure di bambini.