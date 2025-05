Allagamenti a Milano, barriere mobili a Ponte Lambro

Forti piogge su Milano. “Il livello del Lambro è in salita vorticosa, e a Milano abbiamo raggiunto 2.70 cm in via Feltre. Abbiamo evacuato le comunità del Parco Lambro. Nel quartiere Ponte Lambro è avvenuta la fuoriuscita dell’acqua dai tombini stradali di via Vittorini per aumento dei livelli di fognatura e per il rigurgito del fiume Lambro. Per la prima volta abbiamo posato barriere mobili lungo via Vittorini per deviare l’acqua nel parco tutelando il quartiere dell’allargamento”. Lo riferisce l’assessore alla protezione civile Marco Granelli. “Sempre nel quartiere nelle settimane scorse abbiamo dato ai privati alcune paratie mobili per proteggere ingressi in via Rilke, posate anche nelle case MM”.

“Per il Seveso stiamo monitorando e siamo pronti e vicini all’attivazione della vasca realizzata dal Comune di Milano”.

In città si sono verificati allagamenti. Il sottopasso Lombroso si è allagato nonostante le pompe nella zona est della città, mentre a nord viale Fulvio Testi è chiuso per allagamenti all’altezza di via Zocchi, come pure è chiusa, sempre a Niguarda, via Valfurva.