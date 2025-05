Al Policlinico di Milano un centro specialistico per la tosse cronica

Grazie alla donazione di 755mila euro da parte della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia OdV, al Policlinico di Milano è ora attivo un Centro specialistico per migliorare la diagnosi e il trattamento della tosse cronica in età pediatrica e adulta. Il nuovo Centro rappresenta un punto di riferimento anche nell’ambito della ricerca per identificare i fattori di rischio, valutare le predisposizioni genetiche ed individuare i trattamenti innovativi e la sperimentazione di nuove terapie.

Spesso trascurata, la tosse può cronicizzarsi già dopo appena quattro settimane.

A livello globale, il numero di persone colpite da forme persistenti è in continuo aumento, in particolare nelle aree urbane, dove l’inquinamento atmosferico compromette la salute dell’apparato respiratorio. Questo contesto favorisce l’insorgenza di patologie in cui la tosse rappresenta uno dei primi segnali da non sottovalutare. È il caso, ad esempio, delle bronchiectasie: dilatazioni anomale dei bronchi che comportano l’accumulo di muco e un maggiore rischio di infezioni polmonari ricorrenti.

La tosse cronica non è solo un sintomo, ma può rappresentare essa stessa una vera e propria patologia. È il caso della tosse da iperreattività bronchiale, una condizione simile all’asma caratterizzata da un’eccessiva sensibilità delle vie respiratorie a stimoli di varia natura.

Nei bambini, una delle cause più frequenti è la Protracted Bacterial Bronchitis (PBB), una bronchite batterica persistente che, se non adeguatamente trattata, può evolvere in danni polmonari permanenti. In ogni fascia d’età, la tosse cronica incide profondamente sulla qualità della vita, non solo di chi ne è affetto, ma anche dei familiari coinvolti nella gestione quotidiana della malattia.

Per garantire un approccio diagnostico e terapeutico altamente specializzato, il nuovo Centro si avvale di un team multidisciplinare. Oltre a pneumologi e pediatri, sono coinvolti fisioterapisti, infermieri, radiologi, tecnici di radiologia, biologi e microbiologi con competenze specifiche nella gestione di questa condizione.

Il percorso diagnostico e clinico attivato presso il Centro per la Tosse Cronica inizia con una prima visita specialistica, affidata a uno pneumologo o a un pediatra esperto in pneumologia.

Durante questo primo incontro sono programmati gli accertamenti necessari — esami funzionali respiratori, indagini radiologiche, analisi ematologiche e microbiologiche — insieme a eventuali ulteriori approfondimenti utili a individuare le cause della tosse persistente. Segue la presa in carico da parte del team multidisciplinare, con visite specialistiche mirate e controlli periodici per monitorare l’evoluzione del quadro clinico.