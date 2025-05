A Cesano Maderno una tappa del Giro d’Italia

Cesano Maderno, in Brianza, ospiterà una tappa del Giro d’Italia. “L’arrivo del Giro d’Italia a Cesano Maderno, per cui è prevista la presenza in città di decine di migliaia di spettatori, rappresenta un’occasione di visibilità per il nostro territorio, di promozione per le attività economiche e il commercio, di festa e di divertimento per gli appassionati di sport e ciclismo. Da mesi il Comune si sta preparando all’evento” ha dichiarato il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca. Il prossimo 29 maggio il Giro arriverà a Cesano

Maderno.

Sono previste modifiche significative alla viabilità in città. Dalle 13 fino alle 18.30 del 29 maggio l’area del circuito interno sarà di fatto chiusa al traffico. L’area del traguardo della corsa, compresa tra Corso Roma, via Dante, piazza XXV Aprile e vie adiacenti, sarà inibita alla circolazione e alla sosta già dalle prime ore del mattino per consentire all’Organizzazione del Giro di posizionare i mezzi e di allestire le strutture necessarie.

Con due Ordinanze della Polizia Locale sono istituiti i divieti di circolazione e di

sosta necessari per consentire il regolare svolgimento della gara e per garantire la

sicurezza di tutti.

Cesano Maderno si sta preparando al Giro allestendo la città con striscioni, stendardi e decorazioni rosa. Sono stati organizzati 50 tra eventi culturali e sportivi, spettacoli, mostre,

biciclettate ed inaugurazioni all’interno del programma #occhialgiro.

Venerdì 23 maggio si svolgerà la Notte rosa, dalle 19 alle 24 nel centro storico, serata con animazione, musica, divertimento e giochi per bambini.