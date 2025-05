Simonelli “Spareggio il massimo della sportività, per me va mantenuto”

MILANO (ITALPRESS) – “Lo spareggio è il massimo della sportività. Assegnare un campionato durato 38 giornate con grandi sacrifici delle squadre per la differenza reti non è il massimo. Quando si è deciso di introdurre lo spareggio in caso di arrivo a pari punti, è stata una scelta bella, sia dal punto di vista sportivo che mediatico”. Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, oggi a Palazzo Pirelli a margine di un convegno su sport e salute, a proposito della possibilità che in futuro venga confermato lo spareggio per decidere il titolo in caso di arrivo a pari punti tra due squadre. “Peccato che quest’anno questa bella idea si sia scontrata con un calendario super intenso – ha aggiunto Simonelli -, in più l’Inter si gioca la finale di Champions League a Monaco di Baviera”. “Il 6 giugno ci sarà un’assemblea per discuterne, ma a mio modo di vedere lo spareggio va mantenuto. È una cosa bella”, ha ribadito Simonelli.

