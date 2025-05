Fugge all’alt della polizia, cade dallo scooter e muore

Un giovane in fuga dalla polizia a bordo di uno scooter è caduto ed è morto poco dopo in ospedale. I parenti, appresa la notizia, si sono recati in ospedale e hanno aggredito il personale sanitario. E’ successo stamattina all’alba a Milano. Secondo una prima ricostruzione il giovane, Mahmoud Mohamed, 21 anni, di origine libica, ha visto una pattuglia della polizia e, a bordo di una moto, ha cambiato direzione. Seguito dagli agenti è caduto sembrerebbe da solo, ferendosi gravemente ferito. Il ragazzo è stato trasportato alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dal 118 in codice rosso, dove poi è deceduto. I parenti, secondo le prime informazioni, appresa la notizia, si sono recati in ospedale e avrebbero aggredito i presenti e danneggiato oggetti. Sul posto polizia e carabinieri.

Il ragazzo, residente a Brembate (Bg), era senza patente. Lo ha confermato la Polizia Locale che procede alle indagini sull’incidente stradale. Il 21enne, probabilmente sapendo di essere sanzionabile, ha cercato di allontanarsi velocemente ma una volta svoltato in via Cassano d’Adda ha accelerato per fuggire e ha perso il controllo del mezzo, che infatti, dai primi rilievi, è finito contro il palo del semaforo a velocità sostenuta. Lo scooter di questa notte inoltre appartiene a un ragazzo di seconda generazione, di origine nordafricana, del quartiere Corvetto di Milano, dove nei giorni del caso Ramy, che vi risiedeva, vi fu una mezza sommossa con tafferugli per protesta.