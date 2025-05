Fnsi, Costante “Dove c’è il giornalismo c’è verità e deontologia”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo protocollo nasce da un’idea del presidente Di Trapani per riuscire a far utilizzare anche alle associazioni regionali, come sedi, i beni confiscati dalla mafia”. Così la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, in merito al protocollo d’intesa con il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, spiegando la necessità di molte associazioni di avere una sede con l’obiettivo di avvalersi dell’uso di questi beni immobili che “devono essere tenuti aperti anche come testimonianza. Dove c’è il giornalismo c’è verità e deontologia”.

