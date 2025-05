Alla Sapienza Urania’s passion, opera che celebra la scienza inclusiva

ROMA (ITALPRESS) – Due mani femminili che sorreggono una rappresentazione dell’atomo: obiettivo, esaltare il contributo fondamentale delle donne alla scienza e invitare a superare i pregiudizi di genere. E’ “Urania’s passion”, opera di 4 metri d’altezza simbolo di “Investing for future. Donne e STEAM: da gap a plus”, progetto promosso da MSD Italia. La scultura, creata da Lorenzo Quinn, è adesso installata all’Università Sapienza di Roma.Secondo un’indagine Ipsos, in Italia c’è un profondo gap scientifico, ma i giovani italiani non ne sono a conoscenza: 2 su 3 ignorano il forte divario di laureati STEM rispetto al resto d’Europa e più di 9 su 10 sottovalutano le differenze di genere, con un calo costante delle iscrizioni femminili negli ultimi 10 anni.

