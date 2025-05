Vino, nuove risorse per la promozione nei mercati esteri

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha messo a disposizione risorse per un totale di 98 milioni con la pubblicazione del nuovo avviso relativo alla misura Ocm, Organizzazione Comune di Mercato, finanziata con fondi comunitari, che mira a supportare la promozione del vino nei Paesi al di fuori dell’Unione europea. Per la prima volta, tutto il procedimento, dalla configurazione della campagna alla valutazione dei progetti, sarà gestito tramite una piattaforma digitale, semplificando l’accesso per gli operatori. È stato inoltre introdotto un tariffario per cinque mercati strategici, Stati Uniti, Cina, Canada, Svizzera e Regno Unito, eliminando l’obbligo di presentare tre preventivi da fornitori esteri. Nuove regole di flessibilità operativa permettono di adattare le attività promozionali alle specificità di ogni mercato, anche in presenza di monopoli di Stato, riducendo gli oneri burocratici e rispondendo meglio alle esigenze del settore vitivinicolo. Il ministro Francesco Lollobrigida sottolinea che se oggi è ancora possibile promuovere il vino è “grazie a Nazioni come l’Italia, che si sono battute per non demonizzarlo. Il vino non è un nemico: fa parte della nostra cultura da millenni. È l’abuso a nuocere, non il consumo consapevole”.

sat/azn