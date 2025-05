La Russa “Affrontare l’emergenza nelle carceri”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sicuramente la nostra posizione, come partito, è molto chiara. Il modo giusto è che chi ha una condanna la possa, secondo le leggi, scontare, ma nella maniera più civile possibile”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso di un punto stampa a margine dell’inaugurazione della mostra su Sergio Ramelli al Parlamento europeo, a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulle carceri. “Per questo a livello personale, in attesa di per esempio incontrare già dopodomani Giachetti, che è un parlamentare che aveva avanzato una proposta, e poi di approfondire con il mio partito il discorso, ho detto che sono molto interessato a discutere dell’emergenza che io ho toccato con mano. Io sono penalista di origine, quindi conosco bene le problematiche del carcere che non sono di adesso, che durano da decenni, ma che vanno peggiorando sempre di più. Quindi io credo che sia un’emergenza che vada affrontata nell’attesa che il governo possa compiere quel progetto di ammodernamento delle carceri, di aumento dei posti di detenzione. È corretto che chi sbaglia debba pagare, ma deve pagare in una condizione di civiltà. Siccome non si può fare tutto in un giorno credo che sia corretto, secondo me, affrontare questo tema in maniera emergenziale. Che fare fino a quando non avremo più luoghi di detenzione? Qualcosa secondo me va fatto”.

