Tornano le “Serate d’Incanto” sulle Terrazze del Duomo

360 gradi di sfumature di marmo e cielo che si aprono su Milano. La speciale salita sulle Terrazze del Duomo di Milano in orario serale è ormai un must irrinunciabile dell’estate milanese: una passeggiata sopra la città, in cui il tetto della Cattedrale diviene ancora una volta l’indiscusso protagonista.



Un ricco calendario di date, a partire da mercoledì 4 giugno 2025 e, successivamente, il giovedì sera fino all’11 settembre 2025 (con l’eccezione del 19 giugno),incastonato nell’affascinante cornice di marmo che offre al visitatore la possibilità di apprezzare una prospettiva d’eccezione su Milano e così ammirare i tanti ornati, archi rampanti, le falconature ricamate nella pietra come merletti, fino ad arrivare alle 135 guglie che accarezzano il tramonto meneghino. Uno spettacolo straordinario al calar del sole per affascinare ed incantare il pubblico milanese ed i visitatori di tutto il mondo, coinvolti, anche quest’anno, per la nuova rassegna di accompagnamenti musicali dal vivo.

Numerosi, infatti, sono i musicisti che suoneranno per il pubblico, al tramonto, tra le guglie del Duomo, in un variegato alternarsi di proposte musicali, fino al termine dell’estate.

Per questo 2025, la Veneranda Fabbrica rafforza la preziosa collaborazione con il Conservatorio di Milano “G. Verdi”, con una specialissima novità nell’ambito della valorizzazione di giovani talenti. Protagonisti di diversi appuntamenti della stagione saranno i giovani musicisti, impegnati ad affiancare affermati professionisti del panorama musicale milanese. Le undici classi di composizione del Conservatorio di Milano saranno rappresentate dai suoi studenti: accanto ai brani del classico repertorio, infatti, le serate saranno impreziosite da un brano originale appositamente composto per l’occasione, ideato per valorizzare gli strumenti musicali protagonisti del programma di ciascun accompagnamento. Una stagione unica per le Terrazze del Duomo, con un’autentica realizzazione dei talenti emergenti della città di Milano.

«Anche quest’anno, la Veneranda Fabbrica rinnova l’apprezzata iniziativa delle aperture serali delle Terrazze del Duomo al calar del sole. Un evento che attrae non soltanto i turisti che giungono a Milano da tutto il mondo, ma che vogliamo offrire soprattutto ai milanesi, con la possibilità di accedere alla Cattedrale nel momento più evocativo della giornata e di rivivere l’antica vocazione di questo luogo come punto di incontro nel cuore della città.

L’emozione del crepuscolo tra le guglie si impreziosisce grazie a un accompagnamento musicale. Dopo l’esordio con il Quartetto della Veneranda Fabbrica, i successivi appuntamenti vedranno l’alternarsi di alcuni giovani talenti del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano. Questa collaborazione, nata lo scorso anno, si rafforza nel 2025 con una nuova proposta: l’esecuzione di brani inediti scritti per l’occasione dagli studenti delle classi di composizione» – dichiara Fedele Confalonieri, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

«Una duplice occasione per i nostri talenti: questo rappresenta la rinnovata collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. E non è solo il luogo – le Terrazze al tramonto – a fare la differenza per i nostri studenti. Lo è soprattutto l’occasione di esibirsi insieme a musicisti affermati nel panorama musicale milanese. E poi ci sono i nostri studenti di composizione, che proporranno i loro lavori in un contesto di assoluto prestigio. Portare la nostra musica nel cuore di Milano: è una missione che si rinnova, grazie alla nuova edizione di ‘Serate d’incanto’» – aggiunge Massimiliano Baggio, Direttore de Conservatorio di Milano.



Le aperture serali delle Terrazze del Duomo al tramonto iniziano mercoledì 4 giugno alle ore 20.30 (ultimo biglietto alle ore 20.20; ultima salita alle ore 20.30) con il Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, composto dai professori Andrea Pecolo (violino), Stefano Lo Re (violino), Matteo Amadasi (viola) e Alfredo Persichilli (violoncello), musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala.In programma, il Quartetto per archi n. 1, op. 19 di Ferruccio Busoni (1866 – 1924) e un brano per quartetto d’archi composto per l’occasione da uno studente del Conservatorio.

Si prosegue, dal 12 giugno, ogni giovedì sera – esclusa la data del 19 giugno – con un ricco palinsesto di appuntamenti musicali, il cui programma sarà reso disponibile sul sito ufficiale duomomilano.it in prossimità dei singoli eventi.

GLI APPUNTAMENTI SULLE TERRAZZE AL TRAMONTO: TUTTE LE INFORMAZIONI

Per apprezzare al meglio il preciso momento in cui il sole tingerà le Terrazze del Duomo dei colori del crepuscolo, l’orario di inizio della performance musicale varierà leggermente in progressione con l’estate: alle ore 20.30 nei mesi di giugno e luglio (ultima salita ore 20.30, chiusura Terrazze ore 22.00), alle ore 20.00 nel mese di agosto (ultima salita ore 20.00, chiusura Terrazze ore 21.30), alle ore 19.30 nel mese di settembre (ultima salita ore 19.30, chiusura Terrazze ore 21.00).

L’accesso alle Terrazze del Duomo per tali eventi è possibile con salita in ascensore (a partire da € 20,00 intero / € 10,00 ridotto) prenotando il proprio biglietto online oppure acquistando il biglietto presso la Biglietteria 3 – Gruppi Duomo Info Point (Piazza del Duomo, in facciata, lato destro) che, per l’occasione, resterà aperta fino all’ultima salita.



In caso di pioggia, le Terrazze resteranno accessibili. L’accompagnamento musicale, invece, potrebbe essere annullato.