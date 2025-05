Referendum, Gualtieri “Lavoro precario piaga del nostro Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro precario, instabile, insicuro è una piaga del nostro paese. Non si edifica una società migliore, una autonomia dei giovani, una economia più solida e competitiva se non si investe sulla centralità del lavoro, sulla sua dignità, qualità e stabilità. Questi referendum sono importanti per le modifiche che introducono e perché segnalano questo tema, eluso da chi parla di politica economica e non capisce quello che è evidente nell’economia mondiale”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto sul palco della Maratona contro l’astensionismo. Il voto è libertà!, l’iniziativa organizzata per parlare dei referendum di giugno.

