No’hma: un Pescador dal Cile per il Premio dedicato a Teresa Pomodoro

Si intitola Pescador e arriva dal Cile, undicesimo paese in concorso per la stagione 2024/2025 intitolata Dialogo fra uomini e popoli, dopo Giappone, Laos, Uruguay, Danimarca, Tanzania, Cuba, Cina, Austria, Germania e Svezia. Lo spettacolo è firmato dalla compagnia Silencio Blanco conosciuta a livello nazionale e internazionale per le sue marionette altamente espressive, realizzate con materiali di uso quotidiano come giornali e bacchette. L’osservazione e il lavoro sul campo inoltre costituiscono la base su cui la compagnia realizza le proprie produzioni, addentrandosi nella vita di persone comuni e in professioni solitarie. Pescador è la storia di un uomo che, con la sua barca e la sua rete da pesca, stabilisce una profonda connessione con il suo mestiere. I cinque attori/marionettisti in scena portano così alla luce l’universo intimo di coloro che vivono al largo del mare, creando un racconto fatto di personaggi sommersi in un mestiere solitario, di fronte alla magnifica immensità della natura.

Nel marzo 2016 la compagnia si è recata a Constitución per visitare le baie di pesca del Maule alla ricerca dei pescatori artigianali a bordo delle loro barche di legno. “Abbiamo attraversato insenature, mercati e bar. Abbiamo viaggiato su chiatte che sembravano case galleggianti, siamo stati invitati a provare a pescare, a lavorare le reti. Abbiamo trovato pescatori dal cuore aperto e disposti ad aprirci il loro mondo raccontarci le loro avventure”- spiega il regista Santiago Tobar. “Questo lavoro è avvolto da un incantesimo di ingenuo romanticismo e vuole essere un silenzioso omaggio all’uomo e ai mestieri che si stanno perdendo e che oggi possono sembrare marginali, quasi dimenticati” – spiega Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro.

Gli spettacoli di mercoledì 21 e giovedì 22 maggio alle 21 sono visibili in streaming sui canali del teatro. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni

