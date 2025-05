La pizza costa sempre di più

ROMA (ITALPRESS) – Aumenta il costo della pizza in Italia. Il prezzo di un pasto in pizzeria è salito del 18% negli ultimi sei anni, attestandosi a una media di 12 euro a persona. La margherita è la più consumata. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha realizzato una indagine sui listini dell’alimento tipico del Made in Italy conosciuto in tutto il mondo. Analizzando i dati Istat, si scopre che la pizza più costosa d’Italia è quella servita a Reggio Emilia, dove il prezzo medio di un pasto che include una pizza e una bevanda si attesta a 17 euro. Al secondo posto si piazza Siena, seguita da Macerata. Sul lato opposto della classifica, la città con la pizza più economica è Livorno, con un costo medio di 8 euro a pasto, preceduta da Reggio Calabria, Pescara e Catanzaro, uniche province con una spesa inferiore ai 10 euro a consumazione. Il Centro di formazione e ricerca sui consumi spiega che

prima la pandemia Covid, poi il caro-energia, hanno determinato una crescita dei costi. In un secondo tempo la guerra in Ucraina e la crisi di alcune materie prime, a partire da farina e olio utilizzati per la preparazione della pizza, hanno causato ulteriori rialzi dei listini al pubblico che non sono rientrati.

abr/azn