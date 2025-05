“Italiani tutti”, la comunità di Sant’Egidio per il Sì al referendum

“Italiani tutti”. E’ il titolo dell’evento organizzato domenica scorsa dalla comunità di Sant’Egidio a Milano, per chiedere di cambiare la legge sulla cittadinanza col referendum dell’8-9 giugno Un reading dei primi 12 articoli della Costituzione commentati dai “nuovi italiani”, insieme a testimonianze di persone che hanno ottenuto da poco la cittadinanza o vorrebbero ottenerla.

Sono intervenuti anche i ragazzi e le ragazze della Scuola della Pace.

“Alcuni di noi sentono il legame con il paese d’origine delle nostre famiglie, che vuol dire i racconti dei nostri genitori e l’affetto per i nostri nonni che andiamo a trovare in estate, ma non per questo ci sentiamo meno italiani. Noi ci sentiamo tutti italiani – ha spiegato Yassine, 13 anni – Abbiamo origini diverse da quelle italiane, ma adesso viviamo in Italia, andiamo nelle scuole italiane, parliamo italiano, ci divertiamo in Italia: questo è il nostro Paese. Ci siamo accorti che tra di noi ci sono tanti che che non hanno la cittadinanza italiana: questo non è giusto poiché siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto la scuola insieme, facciamo sport insieme. Pensiamo che la legge debba cambiare”.

“Noi dei Giovani per la Pace abbiamo capito che la cittadinanza italiana non è solo un documento, ma è anche aiutare gli altri, sia qui in Italia, sia in altri Paesi, ad esempio andiamo a trovare gli anziani e con il Rigiocattolo aiutiamo ragazzi, mamme e bambini malati di Aids in altri Paesi dell’Africa subsahariana” ha aggiunto Fibi, 12 anni.

La Comunità di Sant’Egidio, da anni impegnata a fianco di tanti immigrati e delle loro famiglie, dal 2004 che porta avanti la proposta di modificare la legge sulla cittadinanza, al fine di favorire l’inserimento, l’integrazione e la piena partecipazione alla nostra società da parte di uomini e donne di origine straniera.

“La cittadinanza legale – cui si deve accompagnare quella sostanziale – è una via cruciale per rafforzare la coesione del nostro paese e promuovere l’attaccamento e la piena adesione ai principi costituzionali del nostro paese. L’Italia è ormai un paese di ‘vecchi’ e ‘nuovi’ italiani – spesso più di fatto che de iure – una realtà che dice come ormai sia consolidata la partecipazione alla vita sociale, economica, culturale del nostro paese di tante persone che hanno deciso di scommettere e costruire il loro futuro in Italia, sentendosi italiani e dando un notevole contributo – anche economico – alla vita collettiva. Il grande numero di bambini e ragazzi, nati o cresciuti in Italia, che studiano e si pensano come italiani, ma che rischiano di essere trattati ancora da stranieri, con gravi conseguenze sul loro percorso di vita, così come più in generale sulla coesione sociale. Per questo va favorita la concessione della cittadinanza almeno a quanti hanno compiuto un ciclo di studi in Italia. Si parla tanto di far crescere il senso di legame e appartenenza all’Italia. Un motivo in più per dare la cittadinanza – e votare “sì” al referendum dell’8-9 giugno – a quanti desiderano profondamente vivere e costruire la loro vita nel nostro paese” spiega la Comunità di Sant’Egidio in un comunicato.