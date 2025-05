Tra erbe spontanee, fiori e formaggi tipici torna “Le erbe del casaro”

“Le Erbe del Casaro”, la storica rassegna di iniziative organizzate da Altobrembo tra natura e sapori, arte e usanze locali, giunge quest’anno alla quindicesima edizione. Nei due fine settimana da venerdì 23 a domenica 25 maggio, e da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, gli undici comuni di Altobrembo saranno location di passeggiate in natura, laboratori immersivi per adulti e bambini, visite ad aziende agricole, conferenze di approfondimento, incontro con gli esperti, degustazioni gastronomiche e un suggestivo concerto in notturna attorno al falò. Sette giorni di eventi per conoscere i borghi, la flora, la fauna e le tradizioni altobrembane a passo lento immersi nella bellezza delle Orobie. Grazie al coinvolgimento di attori locali, professionisti ed istituzioni anche quest’anno la rassegna è ricca di proposte ludiche e gastronomiche di pranzi, cene e piccole delizie pensati ad hoc per “Le Erbe del Casaro”, con l’obiettivo di far conoscere i prodotti locali, sostenere le attività del territorio e far gustare i sapori genuini dei prodotti di montagna ai partecipanti.

Sei i ristoranti coinvolti che propongono menù a tema e in cui si potranno gustare una zuppa di ortiche e patate con Caprino nostrano; orecchiette al Parüch e crespelle al Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP; formaggio di casera alla griglia con polenta taragna ed erbette miste dei prati brembani e ancora i Balabiocc con mascherpa e Parüch abbinati ad un buon calice di vino rosso. Per i più golosi c’è anche il gelato ai gusti rucola, basilico, limone&basilico e cornagì.

Apre la rassegna l’immancabile “Happy Casaro”, l’apericena a base di prodotti locali nella suggestiva cornice dell’antica Segheria Pianetti a Olmo al Brembo. Sabato 24 maggio protagonista il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP in abbinamento alle erbe spontanee, un viaggio tra i saperi del Consorzio Produttori Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP e dell’azienda agricola il Sentiero di Carona. Domenica 25 maggio l’attenzione sarà tutta sulla polenta e il mais con una conferenza antropologica organizzata in collaborazione con il Parco delle Orobie Bergamasche, l’Associazione Cerealicoltori e la Cooperativa Carpegn in una location di eccellenza: l’Antico Mulino di Cusio. E per i più romantici, non poteva mancare un concerto notturno attorno al falò immersi in natura, ascoltando le note blues e country dei Two Blue.

Quattro le passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee: ogni sabato e domenica in programma un momento con esperti, dedicato al riconoscimento e alla raccolta delle erbe di montagna. Il secondo weekend i partecipanti potranno inoltre cimentarsi nel cucinare semplici e sfiziose ricette con le erbe appena raccolte. Alle porte del secondo weekend, sabato 31 maggio, “Andar di Gusto”, un percorso naturalistico e gastronomico lungo l’antica via del Ferro, in cui gustare i prodotti delle aziende agricole, attraversando incantevoli borghi immersi nella natura. Domenica 1° giugno un’intera giornata a Ornica, “Festa nel Borgo”, con attività, laboratori musica e mercatini per scoprire uno dei borghi più incantati delle Orobie, anche in maniera simpatica e innovativa con un’ “Aperi-Visita!”. A conclusione della giornata “Il suono dell’anima”, un concerto d’arpa tra musica classica e moderne reinterpretazioni. Lunedì 2 giugno si chiude con una passeggiata per conoscere il paesaggio rurale di Cusio, e due imperdibili visite a Valtorta: “Al Cuore del Gusto”, per scoprire come nascono i formaggi della Latteria sociale e Le Radici di Valtorta per vedere gli ambienti di lavoro e vita di una volta, custoditi nel Museo Etnografico. Per i più piccoli un calendario di eventi dedicato, per vivere un’esperienza di guerrilla gardening, diventare casaro per un giorno, creare un erbario, scoprire giocando come nasce il formaggio, coccolare gli asinelli, giocare alla caccia alle erbe, dipingere con tinture naturali e molto altro ancora. E i buongustai potranno invece scegliere tra i 6 menu a tema, con erbe spontanee e formaggi del territorio, proposti nei ristoranti di Altobrembo. Da quindici anni una rassegna pensata per tutti, per vivere la montagna lentamente attraverso la narrazione delle persone che la abitano.

Per maggiori informazioni sulle iniziative in programma, necessità di prenotazione e costi di

partecipazione è possibile contattare l’associazione Altobrembo al numero +39 348 1842781 o tramite e-mail info@altobrembo.it. Il programma completo è consultabile sul sito www.erbedelcasaro.it.