All’Expo di Osaka la Settimana del Lazio, Rocca “Arte al centro”

ROMA (ITALPRESS) – Si è aperta all’interno del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, la Settimana del Lazio, che fino al 24 maggio vedrà la Regione impegnata in un’intensa agenda di eventi, incontri istituzionali, workshop tematici e attività di promozione territoriale, culturale ed economica. Momento di grande suggestione è stato lo svelamento della statua del Cristo Risorto di Michelangelo Buonarroti, testimonianza artistica e simbolo della resilienza creativa del Lazio. “Inaugurare la settimana del Lazio ad Expo 2025 Osaka è per me un grande onore e una profonda emozione. Questa straordinaria vetrina internazionale ci offre l’opportunità di presentare al mondo la nostra Regione nella sua veste più autentica e dinamica – ha detto il presidente della Regione Francesco Rocca -: un territorio ricco di storia millenaria, di bellezza artistica e culturale, ma anche di eccellenze produttive, scientifiche e tecnologiche”.

(Fonte video: Regione Lazio)