Tajani “Forza Italia in ottima salute ma non ci accontentiamo”

NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Il nostro partito gode di ottimasalute, con un risultato straordinario in occasione delle Europee,ma non ci accontentiamo di quello che abbiamo e stiamo chiamando araccolta in Sicilia e in tutta Italia, tutti coloro che siriconoscono dei valori del popolarismo europeo, tutti queicittadini che hanno votato per decenni per la DemocraziaCristiana. Li chiamiamo tutti quanti a raccolta, anche i movimentiche si riconoscono in quei valori. Questa è la regione di DonSturzo, siamo stati per ricordarlo a Caltagirone un paio di mesifa e quindi l’appello che noi lanciamo è: apriamo le nostre porte,venite con noi per costruire la grande casa rassicurante deimoderati, con un partito serio, credibile, affidabile a contattocon i cittadini che si immerge in mezzo ai cittadini”. Lo ha dettoil leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajania margine di una iniziativa del partito a Noto.(ITALPRESS).

xd6/abr/gsl