Schifani “Forza Italia partito moderato per eccellenza”

NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Siamo il partito moderato per

eccellenza di centro, è un partito che guarda ai giovani, guarda al

sociale e guarda a una politica liberale, che guarda anche all’impresa,

alla piccola e media impresa, guarda i diritti del cittadino. Quindi ispiriamo

fiducia, questo grazie alla guida di Antonio

Tajani, che naturalmente a livello nazionale sta facendo un

grandissimo lavoro sull’azione internazionale”. Così il presidente

della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di

un’iniziativa di Forza Italia a Noto.

“Io ce la sto mettendo tutta – ha aggiunto Schifani -. Mi è stato

chiesto di governare in Sicilia, non sono venuto qui certo a

svernare, ma per farcela e cambiare alcune cose, come alcune

disfunzioni della burocrazia, una burocrazia che non va perché

figlia di un sistema che intendo modificare”.

(ITALPRESS).

