Piazza San Babila gremita contro il Remigration Summit

Piazza San Babila a Milano gremita per la manifestazione promossa da circa 70 sigle tra associazioni, partiti di sinistra e sindacati contro il Remigration Summit il raduno delle destre estreme europee che si è tenuto stamattina a Gallarate. A dare il via all’evento il gruppo musicale Modena City Ramblers con ‘Bella, Ciao’. Sul palco svetta uno striscione con la scritta ‘Buono come il pane, bello come l’antifascismo’, lo stesso del panificio di Ascoli Piceno. Tante le bandiere in piazza, soprattutto quelle della pace, non mancano quelle del partiti, da Pd, Avs, Rifondazione comunista, oltre che della Palestina. In piazza anche la segretaria del Pd Elly Schlein. “È grave che ci sia anche nel governo italiano chi dà sponda a raduni di questo tipo” ha detto Schlein a margine della manifestazione. “Noi siamo felici di questa bella partecipazione a Milano, ben più alta di quelli che si sono chiusi a Gallarate – ha aggiunto -, per ribadire concetti discriminatori che noi non accettiamo, che la Costituzione di questo Paese non accetta”. Presente anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: “Non siamo qui contro qualcuno, siamo qui per riaffermare i valori della libertà, della democrazia e dell’antifascismo”. Così Landini, a margine del presidio.

“La mobilitazione democratica di oggi a Milano è stata un segnale forte, chiaro e necessario: la nostra città e la Lombardia rifiutano con fermezza ogni deriva neofascista” sottolinea Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia e responsabile Immigrazione nella segreteria nazionale PD, che ha partecipato al presidio.