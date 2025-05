“La felicità del camper”, bellezza e sostenibilità del viaggio on the road

È in libreria per Altreconomia “La felicità del camper”, di Massimo Acanfora, un libro che celebra la bellezza e la sostenibilità del viaggio (e della vita) on the road. Il camper non è solo un’icona di libertà: è un antidoto all’overtourism, è il mezzo ideale per praticare un turismo responsabile, destagionalizzato, a basso impatto per l’ambiente, fonte di ricchezza per le comunità ospitanti. E a volte il camper diventa una scelta di vita, come per i fulltimers.

Una guida completa alla camper life – temporanea o permanente – dedicata a chi sogna di partire, ai neofiti e ai camperisti che non vogliono perdere la grazia della prima volta: offre le informazioni base per orientarsi, un glossario dei termini camperistici, la storia e le caratteristiche dei veicoli ricreazionali, le regole da rispettare tra codice della strada e “bon ton”, i luoghi dove sostare, i segreti dell’allestimento e degli impianti, e il “labirinto” per camperizzare il proprio furgone. E le 10 “check list” di cose da fare e bagagli da spuntare prima di partire.

Massimo Acanfora è giornalista, editor e autore. È stato tra i fondatori della fiera “Fa’ la cosa giusta!”, nel 2004 e ha una lunga storia di militanza nel giornalismo sociale, nella promozione del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. È un camperista che ama i viaggi lenti, la buona cucina e la buona compagnia. Il suo camper è un T4 del 1994.

Ascolta l’intervista a Massimo Acanfora