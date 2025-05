Il Remigration Summit a Gallarate

Si è tenuto a Gallarate (Va) al teatro comunale il Remigration Summit, il raduno di estrema destra. La convocazione ai partecipanti è arrivata via e-mail alle 6 a chi aveva acquistato il biglietto con l’indicazione del luogo e dell’orario, anticipato alle 9 rispetto alle 14.30 come era originariamente previsto. Inglesi, polacchi, olandesi e italiani. Un pubblico variegato quello presente al Remigration summit. Tutti collegano la scarsa sicurezza percepita a all’immigrazione clandestina. “La remigrazione è un tema del nostro partito”, ha detto Davide Quadri, varesino leghista e responsabile Esteri della Lega Giovani. Ha voluto essere presente anche Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. “Sono qui perché mi hanno invitato e in difesa della libertà. Libertà di parola ed espressione che vige ancora in Italia”. “I temi trattati – ha spiegato – vertono sul rimpatrio di stranieri clandestini o che delinquono e possibilità di sostegno a chi vuole tornare nel Paese d’origine probabilmente conducendo anche una vita migliore. L’immigrazione di massa è una problematica con la quale dobbiamo confrontarci o tra qualche anno avremo un Europa non più europea. Non ho sentito temi che possano giustificare la presa di posizione del PD che voleva addirittura vietare la manifestazione”.

Gli esponenti del Pd “di democratico hanno poco” secondo l’eurodeputata leghista Silvia Sardone che ha mandato un videomessaggio .

“Habemus won” Martin Sellner, presentato come il padre della remigrazione, ha detto in questo modo “abbiamo vinto” salendo sul palco del remigration summit. L’austriaco si è rivolto alla sala piena di “pionieri” con una promessa, ovvero “nei prossimi anni renderemo la remigrazione una realtà”. “Oggi insieme dichiariamo ai nemici che chiunque si metta fra noi e la patria che vogliamo raggiungere per i nostri figli sarà messo da parte” ha aggiunto. “L’appuntamento – ha aggiunto un altro degli organizzatori Andrea Ballarati – è per il Resum 2026”, ovvero per la seconda edizione del remigration summit.