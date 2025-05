Scontro monopattino-camion, muore un 62enne nel milanese

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri a Rho, in via Risorgimento. Vittima un egiziano di 62 anni residente in città. L’uomo si trovava alla guida di un monopattino elettrico quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo al conducente del monopattino, mentre il camionista non ha riportato gravi ferite. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del Distaccamento di Rho che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e la polizia locale.