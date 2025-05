Milano, trentenne arrestato per violenza su una 15enne

Gli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano hanno arrestato e posto ai domiciliari un italiano di 30 anni perché, abusando di alcune difficoltà psichiche oltre che della minore età di una ragazza di 15 anni che al momento del fatto versava anche in stato di alterazione da sostanze alcoliche, la induceva a subire e a compiere rapporti sessuali.

L’episodio risale allo scorso 1° novembre e le indagini sono partite dalla denuncia della stessa minore che ha raccontato quanto accaduto prima alla terapeuta, quindi agli inquirenti. La giovane che già conosceva il trentenne aveva accettato l’invito ad uscire con lui ed altri amici e come meta finale avrebbe dovuto esserci una serata in discoteca. Fin da subito l’uomo mostra particolare interesse per la giovane – si rammarica che sia minorenne e quindi le promette di aspettarne il diciottesimo compleanno – ma soprattutto la induce a bere diversi bicchieri di alcolici in un paio di bar del centro dove il gruppo si ferma prima di andare a ballare. Infine, prima dell’ultima meta, gli amici si dividono nelle auto e la donna resta sola con il trentenne che, senza arrestare il veicolo, approfitta della situazione per farle compiere rapporti sessuali e a subirli. Quindi, poiché nel frattempo una parente aveva cercato la vittima, la riporta a casa.

In seguito alla denuncia l’uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale ed è stato posto agli arresti domiciliari.