Milano, una fiaccolata per la Palestina

Una fiaccolata silenziosa per le strade di Milano. La manifestazione si è tenuta ieri sera, per la pace in Palestina. “Fermiamo il piano criminale di Netanyahu” il titolo dell’iniziativa partita da piazza XXIV maggio, promossa da alcune associazioni come Anpi e Cgil. “Pochi giorni fa l’ennesimo bombardamento israeliano ha colpito un altro ospedale a Gaza. Il piano di Netanyahu è chiaro: occupazione militare totale della Striscia. Lo ha detto lui stesso: nessuna prospettiva di cessate il fuoco. Ovvero, altre vittime innocenti” spiega la Cgil. “Oltre 50mila vittime, in gran parte civili tra cui migliaia di bambini. Non possiamo permettere che la cultura dell’indifferenza vinca di fronte al genocidio del popolo palestinese che va avanti da più di un anno e mezzo nel vile disinteresse degli Stati e delle istituzioni internazionali. Per questo scendiamo in piazza: per reagire, per dire basta, per provare a costruire una cultura della pace e della giustizia. Per salvare vite umane”.