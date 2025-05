Facevano saltare i bancomat, 4 arresti a Milano

Your browser does not support the video tag.

Dopo aver fatto un prelievo al bancomat ‘Postamat’ delle Poste, bloccavano il bocchettone erogatore delle banconote e ci ponevano all’interno un pacchetto esplosivo, in gergo la cosiddetta ‘marmotta’, con l’obiettivo di far deflagrare l’Atm e rubare il denaro. Per questo motivo ieri mattina la Squadra Mobile di Milano, su disposizione della Procura, ha arrestato tre italiani di 46, 40 e 31 anni e ha notificato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 32enne italiano, accusati a vario titolo di tentato furto pluriaggravato in concorso, porto in luogo pubblico di esplosivi e furto di un’autovettura. Gli episodi contestati sono tre, tutti fallimentari per la banda in quanto l’esplosivo non è scoppiato o non è stato sufficientemente potente per rompere la cassa, e sono avvenuti tutti nella notte dell’8 agosto scorso a Milano in via Carlo Max 22, via Caldera 126 e in via Freikofel 16. La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, l’analisi dei tabulati telefonici e le intercettazioni hanno permesso agli agenti di raccogliere gravi indizi a carico dei quattro destinatari delle misure cautelari.