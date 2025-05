Conto alla rovescia per il volo Catania-New York di Delta

CATANIA (ITALPRESS) – E’ partito il conto alla rovescia per il volo giornaliero Delta Air Lines che collegherà Catania a New York-JFK: il prossimo 23 maggio la compagnia lancerà il suo nuovo collegamento, il primo volo Delta dalla Sicilia e l’unico dal capoluogo etneo per gli States. L’aeroporto di Catania ha ospitato la conferenza stampa di inaugurazione alla presenza, tra gli altri, di Nico Torrisi, Amministratore delegato di Sac, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, e Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. Delta opererà il nuovo volo utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti.

