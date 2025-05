Bombardieri “Sull’agricoltura importante confronto tra parti sociali”

BARI (ITALPRESS) – “Noi abbiamo da sempre detto e sostenuto che il confronto fra le parti sociali è uno strumento importantissimo per poter dare spesso alla politica delle soluzioni, degli orientamenti. Lo abbiamo fatto in Puglia, proviamo a farlo a livello nazionale. È chiaro che per noi è il metodo sul quale lavorare per il futuro”. Sono le parole del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a margine dell’evento “Agricoltura è la dimensione sociale del cibo”, secondo dei due organizzati ieri e oggi a Bari dalla Uil.

xa2/pc/mca3

(ITALPRESS)