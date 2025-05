Pari opportunità in azienda, torna il master in Gender Equality

ROMA (ITALPRESS) – Torna a luglio, per la seconda edizione, l’Executive Programme Gender Equality Management, realizzato da Lefebvre Giuffrè. Il programma, ideato e diretto dalla giurista Florinda Scicolone, tra le massime esperte a livello nazionale e internazionale in normative e strategie di parità di genere in azienda, si rivolge alle imprese che vogliono affrontare con competenza e visione strategica le sfide poste dalle nuove normative europee sulla trasparenza retributiva e vogliono valorizzare la parità di genere. L’obiettivo è formare una nuova generazione di Gender Equality Officer, figure sempre più richieste per garantire la conformità normativa e valorizzare le pari opportunità come asset competitivo e valore etico per l’employer branding.

La nuova edizione si svolgerà con il patrocinio di importanti realtà associative: AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa; Aitra – Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione; Fondazione Marisa Bellisario; Ceo for Life e Global Women in PR Italy.

L’Executive si terrà in modalità intensiva dal 1° al 3 luglio 2025: la prima giornata in presenza a Roma, nell’Opificio di Italiacamp recentemente restaurato, mentre le due giornate successive si svolgeranno in modalità sincrona online.

A caratterizzare l’esperienza formativa sarà una faculty composta da 31 tra docenti universitari, giuristi d’impresa, esperti di compliance, manager della comunicazione e advisor in ambito ESG e gender equality. Tra i testimonial della seconda edizione Simona Alberini (ABB), Mario Alessandra (Mindwork), Elena Bottinelli (Gruppo San Donato), Eleonora Caronia (SPS Italia), Claudia Cattani (BNL BNP Paribas), Beatrice Coletti, Francesca Mariotti (Almaviva), Elisa Zambito Marsala (Intesa Sanpaolo), Francesca Pili (Gruppo FNM), Diego Pisa (Teleperformance Italia) ed Elena Salzano (Incoerenze).

All’apertura dei lavori giorno 1 luglio, parteciperà Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario e prima firmataria della Legge Golfo-Mosca insieme alla Direttrice dell’area Formazione di Lefebvre Giuffrè, Elisa Bettini, agli altri Presidenti che patrocinano l’iniziativa, Giuseppe Catalano, Giorgio Martellino, Carola Salvato, Giordano Fatali e la stessa Florinda Scicolone.

In preparazione al lancio della seconda edizione, il prossimo 20 maggio, dalle ore 16 alle 17, si terrà un Open Day online, occasione pensata per presentare alle aziende e agli stakeholder il valore strategico del programma. Durante l’incontro, Florinda Scicolone offrirà un approfondimento sull’evoluzione normativa in materia di parità di genere in Italia e illustrerà le novità dell’edizione 2025 dell’Executive Programme. Un momento aperto al dialogo, utile per conoscere meglio l’approccio formativo, confrontarsi su casi aziendali e scoprire le opportunità professionali collegate alla figura del Gender Equality Officer.

