Italgas, utili in crescita nel 2024. Ciocca eletto presidente

TORINO (ITALPRESS) – Via libera dell’Assemblea degli Azionisti al Bilancio 2024 di Italgas, chiuso con un utile netto in crescita a oltre 422 milioni di euro. Una progressione che si riflette anche in un dividendo di 0,406 euro per azione, in aumento del 15% rispetto allo scorso anno. L’Assemblea, riunita a Torino, ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi: eletto Presidente Paolo Ciocca, che prende il posto di Benedetta Navarra. Verso il quarto mandato l’amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo.

